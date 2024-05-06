В Ростовскую область пришло кратковременное похолодание

Сегодня, 6 мая, температура воздуха днём будет колебаться от +15 °C до +22 °C, а ночью ожидается понижение до нуля градусов в северных районах и от +3 до +8 градусов по остальной части региона. Скорость ветра может достигать 12−14 метров в секунду.
7 мая не предвидится дождей, и этот день может стать самым тёплым на неделе. Температура воздуха поднимется до +20…+26 °C. Ночью ожидается понижение температуры до +8…+13 °C, а в северных районах Ростовской области — будет всего +3 °C.
А 8 мая ожидается понижение температуры на 3−4 градуса как днём, так и ночью. В северных и западных районах возможны слабые заморозки на почве и в воздухе, а также кратковременные дожди днём и вечером.
9 и 10 мая днём будет от +14 до +19 градусов и облачно. Ночью в эти дни даже в южных районах температура опустится до +4…+5 °С, а в северных районах могут возникнуть заморозки до −3 °С.