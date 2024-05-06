С 25 мая через Воронеж будет ходить еще один поезд в Крым

Дополнительный поезд № 178/177 «Москва (Киевский вокзал) — Симферополь» с остановкой в Воронеже начнет курсировать с 25 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик.
Состав будет отправляться из столицы 25, 31 мая, 4, 10, 14, 20, 24, 30 июня, 4, 10 и 14 июля. Отправление из Москвы назначено на 7:05, прибытие в Симферополь в 6:00 на следующий день. Выезд из Симферополя запланирован на 21:00, прибытие в Москву — на следующий день в 14:00.
Также известно, что помимо Воронежа поезд будет останавливаться в Туле и Ростове. В Крыму запланированы остановки в Керчи, Джанкое, Семи Колодезях и Владиславовке.
Полное расписание движения поезда с данными по каждому остановочному пункту пока не известно.