С 25 мая через Воронеж будет ходить еще один поезд в Крым

Состав будет отправляться из столицы 25, 31 мая, 4, 10, 14, 20, 24, 30 июня, 4, 10 и 14 июля. Отправление из Москвы назначено на 7:05, прибытие в Симферополь в 6:00 на следующий день. Выезд из Симферополя запланирован на 21:00, прибытие в Москву — на следующий день в 14:00.