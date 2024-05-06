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Названо преимущество Омска, который попал в антирейтинг по качеству жизни

Данные представлены за первый квартал этого года.

Источник: Om1.ru

Рейтинг городов по качеству жизни населения за первый квартал 2024 года составили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ. За основу для расчёта брали такие показатели, как доступность жилья, качество образования и медицины, экологическая обстановка, условия для развития бизнеса и другие.

Омск оказался в списке 25 городов, где нужно приложить усилия, чтобы повысить качество жизни. При этом нашёлся показатель, по которому наш город попал в число лидеров.

«Лидеры по возможностям для инновационного развития — это Казань, Омск, Красноярск, Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск», — говорится в исследовании финуниверситета.

Отметим, что возглавили рейтинг с самым высоким качеством жизни Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург.

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