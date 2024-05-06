Названо преимущество Омска, который попал в антирейтинг по качеству жизни

Рейтинг городов по качеству жизни населения за первый квартал 2024 года составили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ. За основу для расчёта брали такие показатели, как доступность жилья, качество образования и медицины, экологическая обстановка, условия для развития бизнеса и другие.