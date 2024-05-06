Названо преимущество Омска, который попал в антирейтинг по качеству жизни

Рейтинг городов по качеству жизни населения за первый квартал 2024 года составили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ. За основу для расчёта брали такие показатели, как доступность жилья, качество образования и медицины, экологическая обстановка, условия для развития бизнеса и другие.
Омск оказался в списке 25 городов, где нужно приложить усилия, чтобы повысить качество жизни. При этом нашёлся показатель, по которому наш город попал в число лидеров.
«Лидеры по возможностям для инновационного развития — это Казань, Омск, Красноярск, Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск», — говорится в исследовании финуниверситета.
Отметим, что возглавили рейтинг с самым высоким качеством жизни Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Санкт-Петербург.