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Холод пришёл в Петербург. Пока ещё солнечно, но скоро ждём снег

В Петербурге температура опустилась на 6−7 градусов ниже нормы.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

В Петербурге холодно, хотя и солнечно: температура значительно ниже нормы. По ночам сейчас около нуля или даже минус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Воздух днём прогреется до 6−8 градусов.

На метеорологические условия в регионе сегодня влияет наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона. Температурные показатели ожидаются на 6−7 градусов ниже положенных по климату. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В ночь на 7 мая в городе до минус 2 градусов, днём плюс 5−7 и небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. 8 мая ночью до минус 2, а днём температура едва дотянет до плюс 5, местами умеренный мокрый снег.