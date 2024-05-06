Холод пришёл в Петербург. Пока ещё солнечно, но скоро ждём снег

В Петербурге холодно, хотя и солнечно: температура значительно ниже нормы. По ночам сейчас около нуля или даже минус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Воздух днём прогреется до 6−8 градусов.
На метеорологические условия в регионе сегодня влияет наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона. Температурные показатели ожидаются на 6−7 градусов ниже положенных по климату. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на 7 мая в городе до минус 2 градусов, днём плюс 5−7 и небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. 8 мая ночью до минус 2, а днём температура едва дотянет до плюс 5, местами умеренный мокрый снег.