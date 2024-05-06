Холод пришёл в Петербург. Пока ещё солнечно, но скоро ждём снег

На метеорологические условия в регионе сегодня влияет наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона. Температурные показатели ожидаются на 6−7 градусов ниже положенных по климату. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».