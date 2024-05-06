Москвичам напомнили о перекрытиях в центре и на юго-востоке столицы 9 Мая

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов городского транспорта изменятся в Москве с 9 мая. Автобусы маршрутов 42 и 374 объединятся в новый — 274. Между Солнцевом и станцией «Беляево» горожане могут воспользоваться автобусами 752, на улицах Коштоянца и Удальцова — 793. Транспорт по этим направлениям будет ходить чаще.