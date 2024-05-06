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Москвичам напомнили о перекрытиях в центре и на юго-востоке столицы 9 Мая

Движение транспорта временно перекроют в центре и на юге-востоке Москвы в связи с проведением парада Победы 9 Мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Дептранс.

Источник: РИА "Новости"

С 05:00 до 08:00 ограничения будут действовать:

  • в Проектируемом проезде № 3502;
  • на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
  • на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;
  • на Таганской площади;
  • в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;
  • на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
  • на Садовой-Черногрязской улице от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;
  • на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;
  • на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
  • на Самотечной эстакаде;
  • в Маяковском тоннеле;
  • на Большой Садовой улице;
  • на Садовой-Кудринской улице.

Парковка будет недоступна до 13:00.

С 05:30 для движения закроют следующие участки:

  • на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
  • на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;
  • в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
  • на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
  • на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных.

На данных участках водители не смогут парковаться с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая.

Кроме того, повторно ограничения на движение транспорта начнут действовать с 10:00 9 мая на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.

С 05:00 до 13:00 на Таганской улице от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского и в Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского организуют двустороннее движение.

На участках ограничений будут временно закрыты подземные пешеходные переходы. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность и планировать свой маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов городского транспорта изменятся в Москве с 9 мая. Автобусы маршрутов 42 и 374 объединятся в новый — 274. Между Солнцевом и станцией «Беляево» горожане могут воспользоваться автобусами 752, на улицах Коштоянца и Удальцова — 793. Транспорт по этим направлениям будет ходить чаще.