Москвичам напомнили о перекрытиях в центре и на юго-востоке столицы 9 Мая

С 05:00 до 08:00 ограничения будут действовать:
- в Проектируемом проезде № 3502;
- на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
- на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;
- на Таганской площади;
- в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;
- на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
- на Садовой-Черногрязской улице от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;
- на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;
- на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
- на Самотечной эстакаде;
- в Маяковском тоннеле;
- на Большой Садовой улице;
- на Садовой-Кудринской улице.
Парковка будет недоступна до 13:00.
С 05:30 для движения закроют следующие участки:
- на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
- на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;
- в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
- на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
- на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных.
На данных участках водители не смогут парковаться с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая.
Кроме того, повторно ограничения на движение транспорта начнут действовать с 10:00 9 мая на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.
С 05:00 до 13:00 на Таганской улице от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского и в Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского организуют двустороннее движение.
На участках ограничений будут временно закрыты подземные пешеходные переходы. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность и планировать свой маршрут заранее.
Ранее сообщалось, что несколько маршрутов городского транспорта изменятся в Москве с 9 мая. Автобусы маршрутов 42 и 374 объединятся в новый — 274. Между Солнцевом и станцией «Беляево» горожане могут воспользоваться автобусами 752, на улицах Коштоянца и Удальцова — 793. Транспорт по этим направлениям будет ходить чаще.