Глава Косинского округа уходит в отставку

По информации издания, причина отставки — слабые показатели развития муниципалитета. Кроме текущих проблем в работе, на решение повлияли и итоги президентских выборов в Косинском округе, по которым территория уступила большинству других прикамских муниципалитетов.
Эдуард Засухин возглавлял Косинский округ с февраля 2020 года. До этого чиновник работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что после окончания президентских выборов повышается вероятность досрочного прекращения полномочий главы Косинского муниципального округа Эдуарда Засухина.