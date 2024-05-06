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Глава Косинского округа уходит в отставку

Глава Косинского округа Пермского края Эдуард Засухин уходит в отставку. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свой источник, сейчас господин Засухин находится в отпуске, из которого уже не выйдет на прежнее место работы.

Источник: Соцсети

По информации издания, причина отставки — слабые показатели развития муниципалитета. Кроме текущих проблем в работе, на решение повлияли и итоги президентских выборов в Косинском округе, по которым территория уступила большинству других прикамских муниципалитетов.

Эдуард Засухин возглавлял Косинский округ с февраля 2020 года. До этого чиновник работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что после окончания президентских выборов повышается вероятность досрочного прекращения полномочий главы Косинского муниципального округа Эдуарда Засухина.