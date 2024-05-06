Новый автобусный маршрут через Студеный Овраг могут запустить в Самаре

В администрации со ссылкой на специалистов подчеркнули, что для открытия автобусного сообщения необходимо сначала отремонтировать дороги. Сейчас дорогу к санаторию «Можайский» как раз ремонтируют. Там, в том числе, проходят реабилитацию ветераны СВО.