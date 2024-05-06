Новый автобусный маршрут через Студеный Овраг могут запустить в Самаре

В Самаре может появиться новый автобусный маршрут через Студеный Овраг. В департамент транспорта города обращались жители, которые хотят добираться на автобусе до дачного массива и санатория «Можайский». Среди обращавшихся — немало дачников.
— Пока вопрос находится в проработке, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.
В администрации со ссылкой на специалистов подчеркнули, что для открытия автобусного сообщения необходимо сначала отремонтировать дороги. Сейчас дорогу к санаторию «Можайский» как раз ремонтируют. Там, в том числе, проходят реабилитацию ветераны СВО.