Концерт и день рождения слона: как в Ростовском зоопарке отметят День Победы

«С 12:00 до 14:00 на сцене зоопарка состоится праздничный концерт детских танцевальных коллективов, вокалистов и музыкантов, розыгрыши призов от партнеров. На площадке около сцены пройдут творческие мастер-классы, гостей развлекут ростовые куклы, пятиметровая раскраска, бесплатные угощения от партнеров. В музее зоопарка будет транслироваться мини-фильм “Зоопарк в годы войны”», — пишет источник.