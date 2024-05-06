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Концерт и день рождения слона: как в Ростовском зоопарке отметят День Победы

Ростовская область, 6 мая 2024. DON24.RU. Праздничные мероприятия проведет Ростовский зоопарк в День Победы. Утро начнется с показательных кормлений красных мартышек (в 10:00) и дагестанских туров (в 10:30). Об этом сообщает телеграм-канал учреждения.

Источник: РИА "Новости"

«С 12:00 до 14:00 на сцене зоопарка состоится праздничный концерт детских танцевальных коллективов, вокалистов и музыкантов, розыгрыши призов от партнеров. На площадке около сцены пройдут творческие мастер-классы, гостей развлекут ростовые куклы, пятиметровая раскраска, бесплатные угощения от партнеров. В музее зоопарка будет транслироваться мини-фильм “Зоопарк в годы войны”», — пишет источник.

С 14:00 до 15:00 концерт продолжит кавер-группа, а в 15:30 начнется празднование дня рождения слона Юмы. Гиганта искупают и подарят ему вкусные угощения.

Кстати, в Ростовском зоопарке презентовали почтовые марки с краснокнижными животными.

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