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Мэр Перми Эдуард Соснин призвал пермяков быть осторожнее на дорогах

Коммунальные службы находятся в готовности.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Перми Эдуард Соснин призвал жителей города быть осторожнее на дорогах, об этом он сообщил в публикации в своём телеграм-канале.

Как рассказал глава города, его удивляет аномально холодная майская погода. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об обильном снегопаде, который прошёл в Перми 6 мая. В ближайшие несколько часов мокрый снег сменится дождём.

Глава Перми призвал жителей города быть аккуратными и ограничить поездки на транспорте, на который переодета летняя резина.

«Коммунальные службы работают, находятся в готовности, если возникнет усложнение погодной обстановки. Отставаний в расписании общественного транспорта нет. Будьте внимательными и осторожными на дорогах!» — добавил мэр Соснин.

Напомним, в мае 2024 года в Пермском крае ожидается самое сильное похолодание за последние 20 лет.