Мэр Перми Эдуард Соснин призвал пермяков быть осторожнее на дорогах

Мэр Перми Эдуард Соснин призвал жителей города быть осторожнее на дорогах, об этом он сообщил в публикации в своём телеграм-канале.
Как рассказал глава города, его удивляет аномально холодная майская погода. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об обильном снегопаде, который прошёл в Перми 6 мая. В ближайшие несколько часов мокрый снег сменится дождём.
Глава Перми призвал жителей города быть аккуратными и ограничить поездки на транспорте, на который переодета летняя резина.
«Коммунальные службы работают, находятся в готовности, если возникнет усложнение погодной обстановки. Отставаний в расписании общественного транспорта нет. Будьте внимательными и осторожными на дорогах!» — добавил мэр Соснин.
Напомним, в мае 2024 года в Пермском крае ожидается самое сильное похолодание за последние 20 лет.