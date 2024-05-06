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Жители Казани пожаловались Минниханову на неприятный запах в ночное время

Они просят обратить внимание на проблему и найти источник неприятного запаха.

Источник: Комсомольская правда

Жители Казани пожаловались раису Татарстана Рустаму Минниханову на неизвестные выбросы и неприятный запах в ночное время. Соответствующие обращения появились в телеграм-канале главы республики.

В конце апреля неприятные запахи на улице ощутили жители дома № 26 по улице Челюскина. По их словам, вонь наблюдается с 23:00 до 05:00. Это вызывает у них тошноту, головокружение, зуд кожи.

В результате казанцы обратились в «Народный контроль» и интернет-приемную Минэкологии региона. В ответ специалисты отметили, что результаты исследований соответствуют нормам. Несмотря на это горожане просят обратить внимание на проблему и найти источник неприятного запаха.

Напомним, в Татарстане за 2024 год экологи получили 304 обращения по качеству воздуха.

экология