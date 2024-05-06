В Альметьевске не будет праздничного салюта на 9 Мая

На площадке молодежного центра будут представлены народные песни военных лет от творческих коллективов района. Здесь разместятся национальные дворики, полевая кухня, экспозиция штаба «Своих не бросаем!», где все желающие смогут написать письма бойцам, изготовить окопные свечи и принять участие в творческих мастер-классах, а также в различных активностях.