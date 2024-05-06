Военный парад и артиллерийский салют: как пройдет День Победы 9 мая 2024 года в Самаре

В этом году вся страна отметит 79-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Присоединится к празднованию и Самарская область. Самые масштабные мероприятия развернутся в столице губернии. Публикуем программу празднования Дня Победы 9 мая 2024 года в Самаре.
Парад Победы 9 мая 2024 года в Самаре
В Самаре 9 мая 2024 года вновь проведут парад Победы. Репетиции уже идут, генеральная состоится 7 мая 2024 года. Сам парад начнется в 10.00 9 мая и пройдет на площади Куйбышева. Участие в нем примут более 20 парадных расчетов, будет задействовано около 30 единиц военной техники.
Откроет мероприятие легендарный танк Т-34 — боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года. Жители Самары смогут посмотреть парад в режиме онлайн. Прямая трансляция будет вестись с 10.00.
Тематические выставки и площадки
9 мая продолжит свою работу тематическая выставка «Без срока давности», которая открылась 7 мая на площади Славы. Она расскажет о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Также будет работать площадка по плетению маскировочных сетей. 7 и 8 мая на площади Славы, а также 9 мая на площади Куйбышева откроется площадка с пунктом отбора по контракту.
Бессмертный полк
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Такое решение было принято из соображений безопасности. Присоединяться к ней жители Самарской области начали уже 1 мая. Тогда на медиаэкранах региональных МФЦ начали транслировать портреты героев Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена и в День Победы.
Портреты героев можно будет увидеть на мультимедийных экранах на площади Славы, а также на цифровых экранах в муниципальных образованиях области и в эфире региональных телеканалов.
Самарцы также могут принять участие в акции «Бессмертный полк на транспорте». С 1 по 12 мая можно разместить портрет своего героя, оформленный в рамке с эмблемой Бессмертного полка России, на личных, общественных и служебных автомобилях.
Отметим, в Самарской области есть еще один формат проведения акции — «Окна памяти» и «Стена памяти». В образовательных учреждениях, на предприятиях, в средних и высших учебных заведениях в преддверии Дня Победы формируются Стены Памяти, на которой размещаются портреты и истории героев.
Праздничный салют
Не обойдется празднование Дня Победы 9 мая 2024 года в Самаре и без артиллерийского салюта. Он будет запущен в 22.00 на первой очереди набережной реки Волги.