Военный парад и артиллерийский салют: как пройдет День Победы 9 мая 2024 года в Самаре

9 мая продолжит свою работу тематическая выставка «Без срока давности», которая открылась 7 мая на площади Славы. Она расскажет о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Также будет работать площадка по плетению маскировочных сетей. 7 и 8 мая на площади Славы, а также 9 мая на площади Куйбышева откроется площадка с пунктом отбора по контракту.