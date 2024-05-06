В центре Краснодара без света остались жители 14 улиц

Причина — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС «ХБК-310» и 25 трансформаторных подстанций, сообщает ЕДДС краевой столицы.
Свет из-за аварии пропал в домах на улицах Старокубанская, Стасова, Айвазовского, Ставропольская и других. Всего в зоне отключения 14 улиц, следует из публикации ЕДДС.
На месте уже работают энергетики. Ведутся восстановительные работы. Об их окончании сообщат отдельно.
В последний раз ЕДДС Краснодара сообщала об аварийных отключениях 1 мая. Тогда свет пропал в Прикубанском округе, оказались обесточены дома на трех улицах. Аварию устранили в течение двух часов.