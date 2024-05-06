Волгоградцы поддерживают запрет на рекламные звонки

В настоящее время Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Пока ответственность за нарушение запрета только обсуждается, однако, определенно, такая мера поддерживается обществом.
Выяснилось, что 88% опрошенных поддержали инициативу Минцифры. Активнее за нее выступали респонденты старше 45 лет (90%). Также больше тех, у кого доход был выше среднего (92% россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей).
Среди тех, кто был против такого запрета, — менеджеры по продажам и работе с клиентами, операторы кол-центров, маркетологи и торговые представители. Однако их доля в опросе не превышала 5%.