Волгоград и Волжский попали в антирейтинг по качеству жизни

Два крупнейших города Волгоградской области вошли в число населенных пунктов, где требуется приложить усилия, чтобы повысить качество жизни. Речь идет о региональной столице и Волжском. И это не значит, что в других городах все на высшем уровне — Камышин, Михайловка, Урюпинск и Фролово не вошли в рейтинг. Выводы сделаны на основе исследований, которые проводили аналитики Финансового университета при правительстве РФ.
В лидерах Грозный.
Список городов с высоким качеством жизни возглавил Грозный, оставив позади Москву, Сочи, Калугу и Санкт-Петербург. Столица Чечни набрала 75,6 баллов.
«За 100 баллов принимается первый квартал 2021 года», — поясняют составители рейтинга.
Из городов Южного федерального округа в список вошли Новороссийск, Севастополь и Симферополь, они на седьмом, девятом и 20-м месте с количеством баллов 65,1; 64,4; 62,5 соответственно. Всего в списке 25 населенных пунктов.
В число городов ЮФО с достаточно высоким качеством жизни попали Краснодар и Ростов-на-Дону, которым достались 32-е и 41-е место с баллами 60,1 и 58,7 соответственно.
Волгоград и Волжский оказались в третьей группе городов. Возглавляет его Архангельск, на втором месте — столица соседнего с волгоградским регионом Астрахань. Баллов этим населенным пунктам исследователи не начислили.
Что в рейтинг не пускает.
Аналитики называют основные проблемы, которые влияют на качество жизни в городах, которые вошли в последнюю группу. В Волгограде это, в частности, работа предприятий жилищно-коммунального комплекса и условия для ведения бизнеса. Подняться на более высокую позицию в рейтинге областному центру кром того не дают состояние образования, медицины и уровня жизни.
Косвенно выводы о сложностях занятием предпринимательства в регионе подтверждаются Росстатом. В ранее опубликованном статистическом сборнике, где обозначены основные характеристики регионов страны за 2023 год, представлены следующие данные: только 5% в общей структуре доходов населения региона занимают предпринимательские. При этом почти четверть доходов населения — социальные выплаты.
Волжского эта проблема не коснулась. Его, как и Волгоград, тянут назад сложности в сфере ЖКХ, далее следуют образование, медицина и уровень жизни. Кроме того, на отставание влияет сфера культуры — этот показатель аналитики поставили на пятое место в череде городских проблем.
Где жить хорошо.
Исследователи пришли к выводу — в целом по итогам первых трех месяцев 2024 года общая оценка качества жизни населением заметно подросла. Наибольший прогресс показали Саранск, Тверь и Йошкар-Ола. Высоко оценивают уровень своего материального благополучия жители обеих столиц и Тюмени.
Самое доступное жилье в Екатеринбурге, Мурманске и Воронеже. Здравоохранение высокого качества в Новороссийске, за ним следуют Москва и Липецк. Состояние экологии устраивает жителей Сочи, Петрозаводска и Махачкалы.
На образовательные учреждения меньше всего жалоб в Сургуте, Новокузнецке и Саранске. На состояние дорожного хозяйства, работу дорожной полиции и общественного транспорта — в Грозном, Белгороде и Чите.
В части условий для ведения бизнеса волгоградским чиновникам следует брать пример с их коллег во Владикавказе, Череповце и Грозном.
«Деструктивное поведение менее всего распространено в Грозном, Тюмени, Владикавказе, Севастополе и Москве», — подчеркивают аналитики Финансового университета при правительстве РФ.
Меньше всего конфликтов среди населения Грозного, Москвы и Тюмени.