Волгоград и Волжский попали в антирейтинг по качеству жизни

Два крупнейших города Волгоградской области вошли в число населенных пунктов, где требуется приложить усилия, чтобы повысить качество жизни. Речь идет о региональной столице и Волжском. И это не значит, что в других городах все на высшем уровне — Камышин, Михайловка, Урюпинск и Фролово не вошли в рейтинг. Выводы сделаны на основе исследований, которые проводили аналитики Финансового университета при правительстве РФ.