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6 мая на Волгоградскую область обрушился шквалистый ветер

Синоптики предупреждают волгоградцев о сильном ветре.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°

В понедельник, 6 мая, на Волгоградскую область обрушился шквалистый ветер с юго-запада. Многие почувствовали всю силу непогоды на себе с утра. Синоптики предупреждают жителей о порывах до 18 метров в секунду. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, во вторник ветер будет еще сильнее.

Стоит помнить о правилах безопасности. Необходимо обходить стороной шаткие конструкции. Водителям лучше парковать автомобили подальше от старых деревьев. Также в МЧС предупредили о заморозках.

— Во второй половине ночи и утром 6 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3 градусов, — отметили в ведомстве.

Многие волгоградцы достали обогреватели — температура в жилищах из-за ветра и похолодания заметно понизилась.