В понедельник, 6 мая, на Волгоградскую область обрушился шквалистый ветер с юго-запада. Многие почувствовали всю силу непогоды на себе с утра. Синоптики предупреждают жителей о порывах до 18 метров в секунду. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, во вторник ветер будет еще сильнее.