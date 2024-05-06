В понедельник, 6 мая, на Волгоградскую область обрушился шквалистый ветер с юго-запада. Многие почувствовали всю силу непогоды на себе с утра. Синоптики предупреждают жителей о порывах до 18 метров в секунду. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, во вторник ветер будет еще сильнее.
Стоит помнить о правилах безопасности. Необходимо обходить стороной шаткие конструкции. Водителям лучше парковать автомобили подальше от старых деревьев. Также в МЧС предупредили о заморозках.
— Во второй половине ночи и утром 6 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3 градусов, — отметили в ведомстве.
Многие волгоградцы достали обогреватели — температура в жилищах из-за ветра и похолодания заметно понизилась.