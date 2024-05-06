В Узбекистане зафиксировано небольшое землетрясение

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение магнитудой 4 зафиксировали 6 мая в 10:41. Эпицентр располагался в Ургутском районе Самаркандской области. Толчки произошли на глубине 10 километров.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 263 километра в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ургутский район: 2−3 балла, 29 км;
- Тайлакский район: 2 балла, 38 км;
- Китабский район: 2 балла, 38 км;
- Булунгурский район: 2 балла, 45 км;
- Шахрисабзский район: 2 балла, 47 км;
- Самаркандский район: 2 балла, 51 км.