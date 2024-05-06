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В Узбекистане зафиксировано небольшое землетрясение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области сегодня произошло небольшое землетрясение, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение магнитудой 4 зафиксировали 6 мая в 10:41. Эпицентр располагался в Ургутском районе Самаркандской области. Толчки произошли на глубине 10 километров.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 263 километра в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ургутский район: 2−3 балла, 29 км;
  • Тайлакский район: 2 балла, 38 км;
  • Китабский район: 2 балла, 38 км;
  • Булунгурский район: 2 балла, 45 км;
  • Шахрисабзский район: 2 балла, 47 км;
  • Самаркандский район: 2 балла, 51 км.