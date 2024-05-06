В южноуральском нацпарке выпал снег

Впрочем, сотрудники национального парка отметили, для «Таганая» такие перемены погоды — вовсе не редкость, поэтому в том, что в мае выпал снег, нет ничего удивительного. Более того, история метеонаблюдений знает случаи, когда снежные осадки здесь выпадали в июне и даже в июле.