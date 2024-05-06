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В южноуральском нацпарке выпал снег

Снежный покров вместе с отрицательными температурами зафиксировали на территории «Таганая».

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: МК.RU Челябинск

Снежный покров вместе с отрицательными температурами зафиксировали на территории «Таганая».

Впрочем, сотрудники национального парка отметили, для «Таганая» такие перемены погоды — вовсе не редкость, поэтому в том, что в мае выпал снег, нет ничего удивительного. Более того, история метеонаблюдений знает случаи, когда снежные осадки здесь выпадали в июне и даже в июле.

В пресс-службе «Таганая» добавили, что туристы со стажем, отправляясь в походы в нацпарк даже в середине лета на всякий случай берут с собой пуховку.