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Петербуржцам предлагали билеты в Сочи на несуществующие рейсы

Жителям Санкт-Петербурга, Перми и Москвы предлагали билеты в Сочи и обратно на несуществующие рейсы авиакомпании NordStar. Об этом факте перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

Билеты на курорт продавали сразу на нескольких агентских ресурсах. Среди них были aviakassa.com и mego.travel, указали в NordStar. Авиакомпания отметила, что с этими сайтами у нее нет никаких договорных отношений. К тому же в 2024 году не планируется обслуживать рейсы в Сочи и обратно из трех выше перечисленных городов России.

«Авиакомпания NordStar в настоящее время занимается устранением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на сайтах aviakassa.com и mego.travel. По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», — сообщили в авиакомпании.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал о задержке вылета рейса «Победы» Петербург — Пермь из-за проблем с двигателем.