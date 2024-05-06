Петербуржцам предлагали билеты в Сочи на несуществующие рейсы

Билеты на курорт продавали сразу на нескольких агентских ресурсах. Среди них были aviakassa.com и mego.travel, указали в NordStar. Авиакомпания отметила, что с этими сайтами у нее нет никаких договорных отношений. К тому же в 2024 году не планируется обслуживать рейсы в Сочи и обратно из трех выше перечисленных городов России.