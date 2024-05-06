Трассу Тюмень — Омск снова перекрывают для грузовиков из-за паводка

Заявлено перекрытие движения грузового транспорта на 426 и 491 километрах автодороги Тюмень — Омск:
- с 12.00 до 13.00 часов
- с 15.00 до 16.00 часов
- с 18.00 до 19.00 часов.
В ведомстве напомнили, что запрет не действует на транспорт, задействованный в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.
Как отмечают омские правоохранители, уровень воды в реке Ишим снизился на 10 см, однако ситуация в Тюменской области остается чрезвычайной.
Напомним, что в воскресенье, 5 мая 2024 года, сильный ветер нагонял волну на насыпь вдоль трассы Тюмень — Омск.