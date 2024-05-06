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Трассу Тюмень — Омск снова перекрывают для грузовиков из-за паводка

Омские правоохранители сообщают, что в понедельник, 6 мая 2024 года, как и несколько последних дней, на трассе Тюмень — Омск будут временно закрывать участки для грузовиков из-за паводка.

Источник: SuperOmsk.ru

Заявлено перекрытие движения грузового транспорта на 426 и 491 километрах автодороги Тюмень — Омск:

  • с 12.00 до 13.00 часов
  • с 15.00 до 16.00 часов
  • с 18.00 до 19.00 часов.

В ведомстве напомнили, что запрет не действует на транспорт, задействованный в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе.

Как отмечают омские правоохранители, уровень воды в реке Ишим снизился на 10 см, однако ситуация в Тюменской области остается чрезвычайной.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая 2024 года, сильный ветер нагонял волну на насыпь вдоль трассы Тюмень — Омск.