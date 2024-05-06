Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатные автобусы-шаттлы запустят в День Победы в Красноярске

Они будут ходить от ТЦ «Авиатор» до правобережья Красноярска.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить от ТЦ «Авиатор» и ул. Мичурина в День Победы в Красноярске. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента горхозяйства и транспорта Игорь Манченко на пресс-конференции.

Напомним, в этом году праздничные мероприятия впервые пройдут на правобережье — на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Формирование колонны начнется напротив стелы «Красноярск — город трудовой доблести».

Красноярские автомобилисты могут оставить машины на парковках возле ТЦ «Авиатор» или правобережного гипермаркета «Окей», а до мест проведения торжественного шествия доехать на бесплатных автобусах.

«С 8:30 до 15:30 будет запущено 10 автобусов. Интервал движения составит 2 минуты», — отметил Игорь Манченко.

Напомним, что на 9 Мая в Красноярске изменится схема движения. Полный список перекрытий дорог Newslab публиковал ранее.