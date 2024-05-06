Бесплатные автобусы-шаттлы запустят в День Победы в Красноярске

Бесплатные автобусы-шаттлы будут ходить от ТЦ «Авиатор» и ул. Мичурина в День Победы в Красноярске. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента горхозяйства и транспорта Игорь Манченко на пресс-конференции.