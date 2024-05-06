В Башкирии 9—12 мая изменится расписание электричек.

В следующие праздничные выходные изменится график движения пригородных поездов, информирует Башкирская пассажирская пригородная компания. Перед поездкой нужно обязательно свериться с актуальным расписанием на сайте или в приложении, советуют в БППК.
9, 10, 11, 12 мая выводятся из графика движения поезда:
— № 7475/7476 Приуралье (отпр.05.56) — Уфа (приб.07.40);
— № 7408 Раевка (отпр.06.06) — Уфа (приб.08.19);
— № 6412 Дема (отпр.13.25) — Улу-Теляк (приб.15.21);
— № 6410 Уфа (отпр.17.52) — Урман (приб.19.20);
— № 6401 Улу-Теляк (отпр.18.15) — Уфа (приб.19.57);
— № 7417 Дема (отпр.21.26) — Раевка (приб.23.21).
9 мая назначаются поезда:
— № 7422 Абдулино (отпр.14.35) — Приютово (приб.15.09),
— № 6405 Аша (отпр.18.15) — Уфа (приб.20.17),
9, 10, 11, 12 мая назначаются поезда:
— № 7425 Приютово (отпр.12.18) — Абдулино (приб.12.54);
— № 6422 Дема (отпр.13.25) — Аша (приб.15.42).
10, 11, 12 мая назначаются поезда:
— № 7422 Абдулино (отпр.15.00) — Приютово (приб.15.34),
— № 6405 Аша (отпр.17.55) — Уфа (приб.19.57).
Время на железной дороге указывается местное.