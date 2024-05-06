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В Снеговой Пади во Владивостоке прорвало трубу водопровода

Прокуратура организовала проверку.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Первореченского района города Владивостока начала проверку по факту порыва водопроводной трубы в жилом квартале Снеговая Падь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 6 мая на территории, где ООО «Снеговая комфорт» осуществляет строительство многоквартирного дома, произошел нештатный разрыв водопроводной сети.

По предварительным данным, из-за инцидента остались без водоснабжения семь жилых домов, где проживает около 3,5 тысяч человек.

«По заверению застройщика причиной порыва не могло стать проведение строительных работ на участке», — сообщают в прокуратуре.

Ведомство организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, включая оценку соблюдения строительных норм и правил в ходе проведения работ.

Прокуратура также приступила к контролю за оперативным устранением повреждений на сети водоснабжения и восстановлением нормального водоснабжения для граждан.

ЖКХ