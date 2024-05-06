В Хабаровском крае подготовили программу празднования Дня Победы

В учреждениях культуры Хабаровского края подготовили мероприятия ко Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в театрах, музеях, библиотеках и концертных площадках региона организуют патриотические акции, театрализованные постановки, концерты, выставки, лекции и другое.