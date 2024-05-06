В Хабаровском крае подготовили программу празднования Дня Победы

В учреждениях культуры Хабаровского края подготовили мероприятия ко Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в театрах, музеях, библиотеках и концертных площадках региона организуют патриотические акции, театрализованные постановки, концерты, выставки, лекции и другое.
В планах выступление ансамбля «Дальний Восток» в Хабаровской краевой филармонии 7 мая. На следующий день, 8 мая, состоится концерт «Кинохроника военных лет», а 10 мая — театрализованное представление «Желаю тебе, Земля моя».
В музеях края пройдут выставки с использованием редких экспонатов, проведением лекций и архивных материалов. Так, в Гродековском музее 7 и 8 мая организуют тематическую экскурсию «Дальневосточный финал Второй Мировой войны» и музыкальный вечер «Отшумели песни нашего полка».
В Дальневосточном художественном музее 7 мая пройдет музыкальная встреча «Мне кажется порой». Программа полностью по ссылке.