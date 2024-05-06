В трех районах Волгограда отключат горячую воду перед Днем Победы

Горячую воду отключат в трех районах Волгограда на неделе перед майскими праздниками на День Победы. С 6 по 8 мая 2024 года купаться в тазиках будут жители Тракторозаводского, Дзержинского и Ворошиловского районов. В двух последних отключения горячей воды в мае 2024 года будут продолжительными, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».
Так, на три дня с 6 по 8 мая 2024 в Волгограде горячую воду отключат жителям ТЗР на улицах Героев Тулы, Шипки, Колумба и Гидростроителей.
На Ангарском в Дзержинском районе Волгограда отключения горячей воды продлятся с 7 по 20 мая 2024 года и затронут улицы Ангарскую, Маршала Рыбалко и Римского-Корсакова, 8.
В Ворошиловском районе Волгограда без горячей воды с 6 по 17 мая 2024 останутся жители улиц Буханцева, Воркутинской и Липецкой.
И это не считая тех, кто уже сидит без горяченькой. После майских праздников в Волгограде снова начнутся массовые отключения воды.