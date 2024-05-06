В трех районах Волгограда отключат горячую воду перед Днем Победы

Горячую воду отключат в трех районах Волгограда на неделе перед майскими праздниками на День Победы. С 6 по 8 мая 2024 года купаться в тазиках будут жители Тракторозаводского, Дзержинского и Ворошиловского районов. В двух последних отключения горячей воды в мае 2024 года будут продолжительными, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».