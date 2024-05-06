8 и 9 мая в Новокузнецке изменят движение автомобилей на нескольких улицах

9 мая с 6 до 13 часов запретят движение по ул. Кирова от пересечения с пр. Дружбы до перекрёстка с круговым движением у дома № 55; на пр. Октябрьском от перекрёстка с тем же круговым движением по Кирова до пересечения с Дружбы. Не проедут автомобилисты по ул. Циолковского от Бульвара Героев до пересечения с ул. Кузнецова, по ул. Тольятти от здания № 27 до дома № 25, от пересечения с ул. Франкфурта до проезда за зданием № 70 по ул. Кирова.