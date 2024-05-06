8 и 9 мая в Новокузнецке изменят движение автомобилей на нескольких улицах

Как сообщает мэрия Новокузнецка, в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы в городе изменят движение транспорта на дорогах общего значения.
Так, с 10 утра 8 мая до 16 часов 9 мая нельзя будет проехать по первой полосе ул. Кирова от пересечения с ул. Тольятти у дома № 75 до второго пересечения с той же улицей.
9 мая с 6 до 13 часов запретят движение по ул. Кирова от пересечения с пр. Дружбы до перекрёстка с круговым движением у дома № 55; на пр. Октябрьском от перекрёстка с тем же круговым движением по Кирова до пересечения с Дружбы. Не проедут автомобилисты по ул. Циолковского от Бульвара Героев до пересечения с ул. Кузнецова, по ул. Тольятти от здания № 27 до дома № 25, от пересечения с ул. Франкфурта до проезда за зданием № 70 по ул. Кирова.
Закроют для автомобилистов и проспект Кузнецкстроевский от пересечения с Пионерским до перекрёстка с круговым движением у дома № 55 и ул. Свердлова от пересечения с ул. Кирова до пересечения с Тольятти.
Также мы писали, что на время проведения репетиций парада Победы 6 и 7 мая с 18.30 до 21 часов закроют движение по ул. Кирова. В связи с этим маршруты городского общественного транспорта временно изменят.