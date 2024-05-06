Небольшой дождь пройдет в Иркутске во вторник утром

Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, ночью в центральных и южных районах 10−15 м/с, местами порывы 20−25 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении +3,-2°, днем +11,+16°, при облачной погоде +4,+9°.В Иркутске ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днем облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер северо-западный 7−12 м/с, порывы 15−18 м/с. Температура ночью +8,+10°, днем +12,+14°.