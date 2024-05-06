Летом Казань примет более 100 спортивных мероприятий

Летом в Казани пройдет более 100 спортивных мероприятий для профессионалов и любителей.
Юбилейный Х Казанский марафон, который пройдет
Главным событием лета станут Спортивные игры стран БРИКС с участием 4700 спортсменов из 74 стран. На 18 спортивных объектах пройдут соревнования по 21 олимпийскому и 9 неолимпийским видам спорта. На играх будут разыграны 392 комплекта медалей. Игры откроются 12 июня, в День России.
Летом на уличных площадках будут проходить соревнования по уличному баскетболу. Самым крупным из них станет Всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч».
Ранее Казань возглавила рейтинг направлений для отдыха летом, не связанного с морским побережьем. В среднем в столице РТ туристы предпочитают бронировать отели на 4 ночи.