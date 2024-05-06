Летом Казань примет более 100 спортивных мероприятий

Юбилейный Х Казанский марафон, который пройдет 11—12 мая , соберет около 28 тысяч участников. Пройдут забеги на различные дистанции по живописным местам города. Также 19 мая состоится участие в масштабном забеге на 3570 км, охватывающем 85 городов России. 27 июля устроят ночной забег по Кремлевской набережной.