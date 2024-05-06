Новорожденных котят нашли в шахте лифта в Петербурге

Трагедией завершилась история спасения новорожденных котят в Петербурге. А началось все с того, что жители одного из домов на улице Кораблестроителей два дня слышали жалобное мяуканье, доносящееся с крыши лифта. На место вызвали волонтеров отряда «Кошкиспас» и лифтера. А когда лифт остановили и проверили крышу, то там никого не нашли.
— Оказалось, что в доме изначально планировали грузовой и пассажирский лифт, но на этапе строительства установили только последний. А шахту грузового лифта отделили сеткой-рабицей, а входы в нее с этажей забили фанерой, — рассказали волонтеры.
В первый день спасательная операция не завершилась успехом, и волонтеры приехали вновь утром на следующий день. После долгих поисков источника мяуканья все же удалось установить, откуда он доносится — котята были в приямке грузовой шахты лифта. Но возникла проблема в виде сетки и фанеры. Препятствие пришлось сносить болгаркой.
— На дне шахты были найдены два котенка буквально пару дней от роду. Их срочно увели в ветклинику, — добавили волонтеры.
Но, к сожалению, малыши не смогли пережить такой стресс и ночью умерли один за другим.