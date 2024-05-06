Новорожденных котят нашли в шахте лифта в Петербурге

Трагедией завершилась история спасения новорожденных котят в Петербурге. А началось все с того, что жители одного из домов на улице Кораблестроителей два дня слышали жалобное мяуканье, доносящееся с крыши лифта. На место вызвали волонтеров отряда «Кошкиспас» и лифтера. А когда лифт остановили и проверили крышу, то там никого не нашли.