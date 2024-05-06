Десятки улиц Ростова останутся без горячей воды почти на месяц

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергея Сизикова, это связано с проведением планово-предупредительных работ на Ростовской ТЭЦ-2.
В границы отключения попадают центральные улицы города: ул. Пушкинская — пр. Буденновский — ул. Серафимовича — пр. Сиверса — ул. Маркова — ул. Локомотивная -ул. Мечникова — ул. Текучева — пр. Чехова, а также улицы: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, пер. Верхоянский, 2-й Переулок.
Отключения также планируются в Западном жилом массиве: ул. Малиновского — ул. Доватора — ул. Мадояна — пр. Стачки — ул. Литвинова — ул. 2-я Володарского — ул. Заводская — ул. Каширская, ул. Пескова, пер. Машиностроительный, ул. С. Разина, ул. 3-я Кольцевая, ул. Профсоюзная.