Как правильно провести церковный день 6 мая

В этот день верующие посещают храм, просят благословения, здоровья и защиты, особенно для тех, кто проходит военную службу. Хорошо бы еще делать какие-то добрые дела: помогать ближним, избегать ссор. Непозволительно в этот день обижаться на ближних и допускать в адрес других дурные мысли. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Есть такая примета, если в праздник угостить человека, с которым не складываются отношения, освященным хлебом, то вы помиритесь.