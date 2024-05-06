Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно провести церковный день 6 мая

6 мая Русская православная церковь отмечает день Святого великомученика Георгия Победоносца.

Святой великомученик Георгий Победоносец — один из наиболее почитаемых христианских святых. Русская православная церковь считает его покровителем Москвы.

В этот день верующие посещают храм, просят благословения, здоровья и защиты, особенно для тех, кто проходит военную службу. Хорошо бы еще делать какие-то добрые дела: помогать ближним, избегать ссор. Непозволительно в этот день обижаться на ближних и допускать в адрес других дурные мысли. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Есть такая примета, если в праздник угостить человека, с которым не складываются отношения, освященным хлебом, то вы помиритесь.

Если у вас есть знакомые с именами Юрий, Георгий или Егор, то можно поздравить с именинами.

религии