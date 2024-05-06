Синоптики обрадовали казахстанцев перед праздниками

По данным метеорологов, в ближайшие дни теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана. Несмотря на то что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20−28 градусов тепла.