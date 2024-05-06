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Синоптики обрадовали казахстанцев перед праздниками

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 7, 8 и 9 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

По данным метеорологов, в ближайшие дни теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана. Несмотря на то что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20−28 градусов тепла.

«А вот в западных регионах ожидается неустойчивый характер погоды: сначала южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, и возможно выпадение града. Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха».

говорится в сообщении.