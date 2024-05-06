В Казани возобновили подачу отопления в 264 социальных учреждениях

Гиниятуллин также напомнил, что сразу после окончания отопительного сезона предприятия теплоэнергетики развернули ремонтные подготовительные работы к следующему отопительному сезону. В настоящее время вывели из эксплуатации в ремонт тепловоды № 1, 2 и 4 АО «Татэнерго», которые обеспечивали теплом центр и южную промышленную часть города. К ним подключены 92 социальных объекта, однако технической возможности подать тепло на них нет.