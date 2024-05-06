Неделя французского кино пройдет во Владивостоке с 15 по 19 мая

Неделя французского кино (18+), организованная «Альянс Франсез-Владивосток» и сетью кинотеатров «Иллюзион», пройдет с 15 по 19 мая в кинотеатре «ОКЕАН» во Владивостоке.
Фильмом открытия Недели французского кино станет мелодрама режиссера Луда Бен Салах-Казанаса’Мир после нас" (16+). Это первый полнометражный фильм режиссера, автобиографический эскиз о судьбе молодого поколения, с участием неотразимых актеров Орельена Габриелли и Луизы Шевийот.
Меланхоличная и чувственная атмосфера фильма погружает зрителя в жизнь главного героя, Лабиди. Типичный представитель своего поколения, Лабиди перебивается мелкими заработками, иногда не гнушается и афер, мечтает стать писателем. Встреча с Элизой заставляет его изменить привычный образ жизни.
Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале (16+) в 2021 году.
«Историю любви и желания» блистательно воплотили на экране молодые актеры Збейда Бельхаджамор и Сами Уталбали. Фильм был впервые показан на закрытии «Международной недели критики» Каннского кинофестиваля (18+) в 2021 году.
Картина Бландин Ленуар’Гнев Анни" (18+) повествует о событиях, которые предшествовали поворотному моменту в жизни французского общества.
Февраль 1974 года, незадолго до принятия «закона Симоны Вейль», Анни (Лор Калами), работница завода по производству матрасов, узнает о своей беременности. Уже мать двоих детей, Анни хочет прервать беременность, так она знакомится с группой женщин, которые помогали таким женщинам как Анни. Героиня присоединяется к Движению за свободу абортов и контрацепции, активно включается в борьбу за права женщин, но ставит под угрозу свою собственную семью.
Фильм Сандрин Киберлен «С мадмуазель все в порядке» (18+) переносит зрителя вПариж, 1942 год.
Еврейке Ирен 19 лет, она мечтает стать актрисой, ее жизнь полна радостных открытий. Однако на дворе 1942 год, и жизнь в оккупированном Париже становится всё опаснее.
Завершит Неделю французского кино 2024 анимационный фильм «Фараон, дикарь и принцесса» (18+) — классика французской анимации Мишель Осело.
Три красочные и замысловатые сказки, три возраста, три мира. Первая сказка погружает зрителя во времена Древнего Египта, молодой король становится первым темнокожим фараоном, заслужившим руку своей возлюбленной. Действие второй сказки происходит во французском Средневековье, загадочный дикарьграбитбогачей, чтобы отдать их сокровища бедным. Третья сказка переносит нас в Турцию XVIII века, где Принц выпечки и Принцесса роз покидают дворец ради своей любви.
Неделя французского кино во Владивостоке (2024)
15 мая. СР 19.00.
«Мирпосленас“/ “Lemondeaprèsnous”, (16+), Драма, Мелодрама 2021, 85 мин.
Режиссер: Луда Бен Салах-Казанас.
16 мая ЧТ.
19.00.
«История любви и желания» / «Unehistoired'amouretdedésir», (18+), Романтика, Драма, 2021, 102 мин.
Режиссер: Лэйла Бузид.
17 мая ПТ.
19.00.
«ГневАнни“/ “AnnieColère”, (18+), Драма, 2022, 119 мин.
Режиссер: Бландин Ленуар.
18 мая СБ 19.00.
«С мадмуазель все в порядке» / «Lafillequivabien», (18+), Драма, Исторический фильм, 2021, 98 мин
Режиссер: Сандрин Киберлен.
19 мая ВСК 19.00.
«Фараон, дикарьипринцесса“/ “Le Pharaon, le Sauvage et la princesse””, (18+), Анимация, 2022, 83 мин.
Режиссер: Мишель Осело.
*Все фильмы Недели французского кино демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами.