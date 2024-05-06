Неделя французского кино пройдет во Владивостоке с 15 по 19 мая

Фильмом открытия Недели французского кино станет мелодрама режиссера Луда Бен Салах-Казанаса’Мир после нас" (16+). Это первый полнометражный фильм режиссера, автобиографический эскиз о судьбе молодого поколения, с участием неотразимых актеров Орельена Габриелли и Луизы Шевийот.

Меланхоличная и чувственная атмосфера фильма погружает зрителя в жизнь главного героя, Лабиди. Типичный представитель своего поколения, Лабиди перебивается мелкими заработками, иногда не гнушается и афер, мечтает стать писателем. Встреча с Элизой заставляет его изменить привычный образ жизни.

В программе недели представлена также романтическая драма «История любви и желания» (18+), второй полнометражный фильм режиссера Лейлы Бузид, рассказывает историю 18-летнего Ахмеда, француза алжирского происхождения, который вырос в парижском пригороде. В университете он знакомится с энергичной туниской Фарах, недавно приехавшей в Париж. Ахмед не только открывает для себя чувственную арабскую литературу, но и влюбляется в Фарах. Однако молодой человек пытается сопротивляться охватившему его чувству.