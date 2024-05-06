Казань примет 7-й Летний книжный фестиваль

В столице Татарстана
Книжная ярмарка будет работать в течение двух дней с 11:00 до 19:00 в парке «Черное озеро». Всего будет представлено более 100 издательств. Гости ярмарки смогут приобрести книги без наценок, а также лично обсудить их с представителями издательств.
В рамках публичной программы ожидаются презентации и встречи с книжными авторами, организованные совместно с издательствами. Впервые в этом году появятся доступная среда и инклюзивная программа, что позволит людям с ОВЗ посетить события фестиваля. Отдельный блок с инклюзивной программой появится на сайте фестиваля.
Также в этом году для юных гостей фестиваля расширится программа. Кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию образовательных событий, воркшопов, мастер-классов и творческих занятий.
Во второй раз в рамках фестиваля пройдет профессиональная программа «Книги меняют города». Для представителей книжной индустрии состоятся серии дискуссий и мастер-классов. Оставить заявку на участие в программе можно по ссылке.
Подробная программа летнего книжного фестиваля будет опубликована на сайте, а также в социальных сетях. Организаторы фестиваля: Центр современной культуры «Смена», Дирекция парков и скверов Казани, Национальная библиотека РТ при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».