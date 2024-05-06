Запрет на продажу алкоголя введут в Иркутске 9 мая

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске введут на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в городском комитете по социальной политике и культуре.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, запрет на продажу алкоголя будет действовать в период с 8 часов утра до 11 часов вечера 9 мая в районе сквера Кирова, бульвара Гагарина, площади у памятника Александру III, острова Юность, Нижней набережной и площади графа Сперанского, а также сквера на Чудотворской и дома номер 2 на улице Чкалова.
Также предусмотрен ряд других ограничений на продажу алкоголя в Иркутске и по другим адресам. Их полный список указан по ссылке.