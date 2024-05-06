Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области побит рекорд холода 1945 года

Вчера, 5 мая, в двух населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°

Так, в поселке Авангард синоптики зарегистрировали −6 градусов, это на градус меньше, чем в 1945 году.

В Челно-Вершинах ртутный столбик вчера опустился до отметки −4,7. Предыдущий минимум, 1999 года, был превышен на 0,8 градуса.