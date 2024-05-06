В Самарской области побит рекорд холода 1945 года

Так, в поселке Авангард синоптики зарегистрировали −6 градусов, это на градус меньше, чем в 1945 году.
В Челно-Вершинах ртутный столбик вчера опустился до отметки −4,7. Предыдущий минимум, 1999 года, был превышен на 0,8 градуса.
Вчера, 5 мая, в двух населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
Так, в поселке Авангард синоптики зарегистрировали −6 градусов, это на градус меньше, чем в 1945 году.
В Челно-Вершинах ртутный столбик вчера опустился до отметки −4,7. Предыдущий минимум, 1999 года, был превышен на 0,8 градуса.