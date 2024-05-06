Улицу Ижорскую временно закрыли для машин

Речь идет об участке Ижорской от улицы Белинского до улицы Максима Горького. На въезде там установили дорожный знак, запрещающий проезд. Сейчас на месте работают дорожники.
В связи с чем ввели ограничение и сколько оно продлится, неизвестно. Редакция сайта pravda-nn.ru направила запрос в городскую администрацию. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новую дорогу к ЖК «Анкудиновский парк» открыли только для строительной техники.
Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!