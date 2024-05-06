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Улицу Ижорскую временно закрыли для машин

Движение машин по улице Ижорской временно остановлено в Нижнем Новгороде. Ограничение ввели в понедельник утром, 6 мая, сообщил источник редакции сайта pravda-nn.ru.

Источник: Нижегородская правда

Речь идет об участке Ижорской от улицы Белинского до улицы Максима Горького. На въезде там установили дорожный знак, запрещающий проезд. Сейчас на месте работают дорожники.

В связи с чем ввели ограничение и сколько оно продлится, неизвестно. Редакция сайта pravda-nn.ru направила запрос в городскую администрацию. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новую дорогу к ЖК «Анкудиновский парк» открыли только для строительной техники.

Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!