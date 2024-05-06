Улицу Ижорскую временно закрыли для машин

В связи с чем ввели ограничение и сколько оно продлится, неизвестно. Редакция сайта pravda-nn.ru направила запрос в городскую администрацию. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новую дорогу к ЖК «Анкудиновский парк» открыли только для строительной техники.