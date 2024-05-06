Светлый вторник «Купальница» или «Евсеев день»: народные приметы, что можно и что нельзя делать 7 мая 2024 года

Светлый вторник Пасхальной недели, который в 2024 году пришелся на 7 мая, называется «Купальница» или «Купалища». В этот день, согласно древним поверьям, посещать церковь могли только женщины.
Опоздание в церковь считалось грехом. Чтобы смыть его, опоздавших обливали холодной водой. Этот обряд символизировал очищение и предотвращение несчастий.
Для мужчин в этот день предписывалось оставаться дома. Они занимались хозяйственными делами, такими как уборка, присмотр за скотом и уход за детьми. Вечер светлого вторника традиционно проводился в семейном кругу, в тихой и спокойной обстановке.
Что можно и что нельзя делать в Светлый вторник 7 мая 2024 года.
Светлая Пасхальная седмица — это время ликования и радости. Светлый вторник день особенно веселый и беззаботный.
В этот день наши предки предавались разнообразным забавам и развлечениям: водили хороводы, устраивали игры в снежки (если позволяла погода) и катались на санках, исполняли песни и собирались вместе за дружескими посиделками.
Однако во избежание несчастий и неудач в этот день строго запрещалось:
— Грустить: считалось, что печаль и тоска, поселившиеся в сердце в Купальницу, могут остаться там вплоть до следующей Пасхальной недели;
— Сплетничать и распространять лживые слухи: все обидные и несправедливые слова, произнесенные в этот день, втройне возвратятся к своему автору;
— Задерживаться на пороге или лестнице при выходе из дома: замешкавшись, можно спровоцировать неудачи и преграды в делах;
— Долго идти против ветра: по поверьям, это сулило трудности и препятствия на жизненном пути;
— Подбирать монеты, найденные на улице: чужие денежные проблемы и неудачи могут перейти к новому владельцу;
— Давать или брать деньги в долг: считалось, что финансовые обязательства, возникшие в Купальницу, будут очень трудно выполнить, и могут тянуться годами.
Народные приметы на 7 мая 2024 года в «Евсеев день».
7 мая 2024 года знаменуется необычным сплетением народных традиций и церковных памятных дат. В этот день празднуется Евсеев день, посвященный мученику Евсевию и 70 воинам, а также отмечается народный праздник Пролетье.
Запреты в Евсеев день:
— Семейные ссоры: Конфликты между супругами могут привести к разрыву отношений.
— Злословие: Негативные высказывания обернутся против самого злословящего.
— Покупка текстиля: Подарки из ткани в этот день предрекают финансовые трудности.
— Посещение парикмахера и маникюрного салона: Уход за волосами и ногтями может навлечь проблемы со здоровьем.
— Грусть и уныние: Пессимистичный настрой в этот день может затянуться на длительный срок.
— Завершение сделок: Важные деловые соглашения в Евсеев день часто заканчиваются неудачей.
Что делать в Евсеев день:
Или Пролетье — этот праздник символизирует встречу лета и прощание с весной. В этот день совершали определенные ритуалы и соблюдали традиции.
— Посиделки: завершение посевных работ отмечали общим застольем и веселыми посиделками;
— Зарядка водой: выпивая три глотка воды после пробуждения, можно избавиться от усталости и негативных мыслей;
— Ворожба: в этот день было принято заглядывать в свое будущее с помощью различных способов гадания;
— Гадание на зерне: девушки высыпали зерна пшеницы на стол. Четное количество обещало исполнение желаний;
— Овсяные блюда: приготовление и употребление блюд из овса считалось залогом финансового благополучия;
— Благодарность святому Евсевию: перед подачей овсяных блюд на стол хозяйки произносили молитвы, выражая благодарность мученику за урожай.
Народные приметы на Евсеев день:
— Обилие комаров: предвещает щедрый урожай овса;
— Появление сморчков: сулит плодородный год;
— Дождь: ожидается хороший урожай ржи;
— Почки на осине: к теплому лету;
— Цветение черемухи: к похолоданию;
— Сережки на березе: время сеять овес.