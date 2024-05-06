Кемеровские трансплантологи провели самую редкую операцию с начала года

Проблемы со здоровьем у Артёма Аночкина начались ещё в детстве. Почти 20 лет организм справлялся самостоятельно, но в январе этого года началось резкое ухудшение. Молодого человека перевели на гемодиализ, а в феврале стало известно, что его мама может стать донором почки. После успешных медкомиссий женщине одобрили операцию.