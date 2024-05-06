Кемеровские трансплантологи провели самую редкую операцию с начала года

Кузбасские трансплантологи провели самую редкую операцию с начала года — они пересадили родственную почку. Как сообщает пресс-служба областной больницы им. С. В. Беляева, орган пересадили от матери сыну.
Проблемы со здоровьем у Артёма Аночкина начались ещё в детстве. Почти 20 лет организм справлялся самостоятельно, но в январе этого года началось резкое ухудшение. Молодого человека перевели на гемодиализ, а в феврале стало известно, что его мама может стать донором почки. После успешных медкомиссий женщине одобрили операцию.
«Когда узнала, что я могу быть донором, не раздумывая на это согласилась. Потому что это мой сын. Я каждый день радуюсь, что у моего взрослого ребёнка стабилизируются анализы. Он живёт полноценно», — говорит мама Артёма.
Родных уже выписали, и, как цитируют Артёма медики, так хорошо он себя никогда не чувствовал.
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