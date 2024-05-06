Красноярцев попросили не брать с собой рюкзаки и крупную ручную кладь на празднование Дня Победы

«На площадках, где ожидается наибольшее количество посетителей, будет организован периметр безопасности с достаточным количеством контрольных пунктов. Хотелось бы акцентировать, что в этом году к проносу запрещена любая жидкость, в том числе парфюмерия, а также зажигалки. Использование квадрокоптеров категорически запрещено, как на периметрах безопасности, так и во всем городе», — напомнил врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Петр Громов.