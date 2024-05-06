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Красноярцев попросили не брать с собой рюкзаки и крупную ручную кладь на празднование Дня Победы

Красноярцам рассказали, как быстрее пройти контрольный пункт на торжественное шествие в честь Дня Победы.

Источник: Newslab.ru

Напомним, в этом году 9 Мая впервые отпразднуют на правобережье. Торжественное шествие пройдет на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Формирование колонны начнется напротив стелы «Красноярск — город трудовой доблести». Возле проходной завода «Красмаш» установят трибуну для почетных гостей.

«Что касается трибун, то на них разместятся ветераны, участники СВО и их семьи. Мы приглашаем их в обязательном порядке. Так что свободный доступ для всех, а места на трибунах, в первую очередь, для наших героев», — рассказала руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.

В торжественном прохождении колонны примут участие 32 парадных расчета — военнослужащие воинских частей, курсанты военных учебных центров, учащиеся вузов, представители силовых ведомств, молодежных патриотических центров и организаций, кадеты, юнармейцы, сводный духовой оркестр. Также в нем задействуют 40 единиц раритетной и военной техники послевоенного периода.

Смотровые места для зрителей запланированы вдоль проспекта Красноярский рабочий. Попасть на шествие можно будет после досмотра. В полиции рассказали, как пройти его быстро и без проблем.

«На площадках, где ожидается наибольшее количество посетителей, будет организован периметр безопасности с достаточным количеством контрольных пунктов. Хотелось бы акцентировать, что в этом году к проносу запрещена любая жидкость, в том числе парфюмерия, а также зажигалки. Использование квадрокоптеров категорически запрещено, как на периметрах безопасности, так и во всем городе», — напомнил врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Петр Громов.

«Хотелось бы попросить жителей и гостей Красноярска не брать с собой рюкзаки и крупную ручную кладь, чтобы ускорить процесс прохода», — добавил подполковник полиции.

О том, что еще нельзя проносить через КПП, Newslab писал ранее.

Евгения Юрьева рассказала, что в Красноярске в честь Дня Победы пройдет более 250 различных мероприятий. Подробную программу празднования можно узнать здесь.