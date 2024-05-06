Красноярцев попросили не брать с собой рюкзаки и крупную ручную кладь на празднование Дня Победы

Напомним, в этом году 9 Мая впервые отпразднуют на правобережье. Торжественное шествие пройдет на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Формирование колонны начнется напротив стелы «Красноярск — город трудовой доблести». Возле проходной завода «Красмаш» установят трибуну для почетных гостей.
«Что касается трибун, то на них разместятся ветераны, участники СВО и их семьи. Мы приглашаем их в обязательном порядке. Так что свободный доступ для всех, а места на трибунах, в первую очередь, для наших героев», — рассказала руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
В торжественном прохождении колонны примут участие 32 парадных расчета — военнослужащие воинских частей, курсанты военных учебных центров, учащиеся вузов, представители силовых ведомств, молодежных патриотических центров и организаций, кадеты, юнармейцы, сводный духовой оркестр. Также в нем задействуют 40 единиц раритетной и военной техники послевоенного периода.
«На площадках, где ожидается наибольшее количество посетителей, будет организован периметр безопасности с достаточным количеством контрольных пунктов. Хотелось бы акцентировать, что в этом году к проносу запрещена любая жидкость, в том числе парфюмерия, а также зажигалки. Использование квадрокоптеров категорически запрещено, как на периметрах безопасности, так и во всем городе», — напомнил врио заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Петр Громов.
«Хотелось бы попросить жителей и гостей Красноярска не брать с собой рюкзаки и крупную ручную кладь, чтобы ускорить процесс прохода», — добавил подполковник полиции.
О том, что еще нельзя проносить через КПП, Newslab писал ранее.
Евгения Юрьева рассказала, что в Красноярске в честь Дня Победы пройдет более 250 различных мероприятий. Подробную программу празднования можно узнать здесь.