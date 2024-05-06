Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему в Краснодаре погасили Вечный огонь

Мемориал закрыли перед празднованием Дня Победы.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре Вечный огонь на площади Памяти героев в центре города временно погасили для проведения технического обслуживания. Сейчас специалисты «настраивают» горелку и проверяют систему безопасности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Вести Кубань» (18+).

Сотрудники газоснабжающей организации оценивают состояние оборудования и соединений системы, в случае необходимости, произведут замену деталей.

В Краснодаре Вечный огонь на мемориальном комплексе на улице Северной не гаснет с 1967 года. Его отключают только на время профилактических и ремонтных работ.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia в 2020 году памятники и Вечный огонь на площади Памяти героев капитально отремонтировали. Были восстановлены все элементы мемориала — стела. облицовка Вечного огня, скульптура Родины-матери.