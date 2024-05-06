Стало известно, почему в Краснодаре погасили Вечный огонь

В Краснодаре Вечный огонь на площади Памяти героев в центре города временно погасили для проведения технического обслуживания. Сейчас специалисты «настраивают» горелку и проверяют систему безопасности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Вести Кубань» (18+).
Сотрудники газоснабжающей организации оценивают состояние оборудования и соединений системы, в случае необходимости, произведут замену деталей.
В Краснодаре Вечный огонь на мемориальном комплексе на улице Северной не гаснет с 1967 года. Его отключают только на время профилактических и ремонтных работ.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia в 2020 году памятники и Вечный огонь на площади Памяти героев капитально отремонтировали. Были восстановлены все элементы мемориала — стела. облицовка Вечного огня, скульптура Родины-матери.