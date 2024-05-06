В мэрии назвали самые аварийные участки дорог Казани — на них произошло 240 ДТП за год

В перечень попали в том числе перекресток улицы Толстого с улицей Горького, проспект Победы и улица Минская, Николая Ершова и Новаторов.
«На 71 участке в комплексе работ предусмотрена установка дорожных знаков, ограждений безопасности, барьерных ограждений, устройства сети освещения, искусственных дорожных неровностей, нанесения разметки и шумовых полос. Кроме того, за счет средств муниципального дорожного фонда на наиболее аварийных участках уличной дорожной сети на площади более 30 тысяч квадратных метров предусмотрен текущий ямочный ремонт».
Помимо этого, за счет денег муниципального дорожного фонда проведут ямочный ремонт. Коснется он дорог площадью более 30 тыс. кв. метров. Также около домов № 8 по улице Академика Глушко, № 65 по улице Гагарина, № 73 по улице Короленко и на перекрестке Тэцевская — Автозаводская установят светофоры. На эти цели выделят 70 млн рублей.