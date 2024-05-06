В мэрии назвали самые аварийные участки дорог Казани — на них произошло 240 ДТП за год

Помимо этого, за счет денег муниципального дорожного фонда проведут ямочный ремонт. Коснется он дорог площадью более 30 тыс. кв. метров. Также около домов № 8 по улице Академика Глушко, № 65 по улице Гагарина, № 73 по улице Короленко и на перекрестке Тэцевская — Автозаводская установят светофоры. На эти цели выделят 70 млн рублей.