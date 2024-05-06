Воронежцам напомнили о длинных выходных и короткой рабочей неделе

Любопытно, что до конца календарного 2024 года не будет больше длинных выходных. К примеру, День России, будет отмечаться в среду, 12 июня. То есть рабочая неделя будет разбита на два отрезка. Также рабочими будут две субботы — 3 ноября и 28 декабря. За ними последуют День согласия и примирения и начнутся новогодне-рождественские каникулы соответственно.