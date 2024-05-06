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Воронежцам напомнили о длинных выходных и короткой рабочей неделе

На стартовавшей семидневке жители региона будут отдыхать четыре дня.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Воронежской области напомнили, что в соответствии с утвержденным Правительством РФ производственным календарем, перед Днем Победы их ждет короткая рабочая неделя.

Трудиться наши земляки будут лишь три дня — с 6 по 8 мая. А выходные продлятся четыре дня — с 9 по 12 мая.

Любопытно, что до конца календарного 2024 года не будет больше длинных выходных. К примеру, День России, будет отмечаться в среду, 12 июня. То есть рабочая неделя будет разбита на два отрезка. Также рабочими будут две субботы — 3 ноября и 28 декабря. За ними последуют День согласия и примирения и начнутся новогодне-рождественские каникулы соответственно.

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