На востоке Крыма розовые фламинго выведут первое потомство

В Республике Крым розовые фламинго могут впервые вывести птенцов в районе Китеньской бухты. Об этом рассказал крымский орнитолог Игорь Сикорский.
В начале марта большая колония розовых фламинго собралась на полуострове. Порядка 115 особей прилетело в республику с юга. Птицы готовятся к размножению, отметил специалист.
Фламинго начали ухаживание, что свидетельствует о возможном скором появлении потомства на территории полуострова, подчеркнул орнитолог. Птиц не нужно беспокоить на гнездовании, заключил Игорь Сикорский.