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На востоке Крыма розовые фламинго выведут первое потомство

Специалисты наблюдают за поведением стати из более чем 110 особей.

В Республике Крым розовые фламинго могут впервые вывести птенцов в районе Китеньской бухты. Об этом рассказал крымский орнитолог Игорь Сикорский.

В начале марта большая колония розовых фламинго собралась на полуострове. Порядка 115 особей прилетело в республику с юга. Птицы готовятся к размножению, отметил специалист.

Фламинго начали ухаживание, что свидетельствует о возможном скором появлении потомства на территории полуострова, подчеркнул орнитолог. Птиц не нужно беспокоить на гнездовании, заключил Игорь Сикорский.

флора и фауна