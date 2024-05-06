Жителям Самары рассказали о сроке хранения отварных яиц

По информации Роскачества, хранить отварные яйца в холодильнике можно от 1 до 2 недель. При этом, если яйцо треснуло, то его срок хранения в холодильнике сократится до 5 дней. Кроме того, специалисты рассказали, как правильно варить куриные яйца.