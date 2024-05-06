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Жителям Самары рассказали о сроке хранения отварных яиц

Самарцам рассказали, что делать с пасхальными яйцами.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области после праздничных выходных многие горожане складируют в холодильнике отварные яйца. Специалисты рассказали, как сохранить свежесть продукта.

По информации Роскачества, хранить отварные яйца в холодильнике можно от 1 до 2 недель. При этом, если яйцо треснуло, то его срок хранения в холодильнике сократится до 5 дней. Кроме того, специалисты рассказали, как правильно варить куриные яйца.

Самарцам рекомендуют достать куриные яйца из холодильника за полчаса до варки. Так продукт нагреется до комнатной температуры, и скорлупа не потрескается, варить яйца стоит на медленном огне в кастрюле, подходящей по размеру.