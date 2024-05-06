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Тигран, Святослав, Эсма, Айна. Названы редкие имена казанских детей

В столице РТ на прошлой неделе родились 314 человек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На прошлой неделе, с 29 апреля по 5 мая, в Казани родились 164 мальчика и 150 девочек. Минимальный вес при рождении составил 1700 граммов, максимальный — 4800.

Чаще всего казанцы давали детям имена Мирон, Ранель, Адам, Матвей, Амир, Василиса, Ева, Ясмина, Айлин, Аиша.

Самыми редкими стали имена Албир, Халил, Дэян, Валерий, Сафиль, Даниль, Ильфар, Лукман, Тигран, Рахим, Таир, Айгиз, Святослав, Халима, Ника, Айсу, Эсма, Бадрия, Валентина, Дана, Селина, Айна, Наргиза, Теона.

Также на прошлой неделе в столице РТ 55 пар зарегистрировали брак.