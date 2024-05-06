Юные гимнастки завоевали 17 медалей и Олимпийскую лицензию на чемпионате Азии в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На завершившемся в Ташкенте чемпионате Азии по художественной гимнастике среди юниоров и сеньоров представительницы сборной Узбекистана завоевали 10 золотых и 7 серебряных медалей. Групповички также стали обладательницами лицензии на летние Олимпийские игры в Париже, передает корреспондент Podrobno.uz.