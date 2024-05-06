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Юные гимнастки завоевали 17 медалей и Олимпийскую лицензию на чемпионате Азии в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На завершившемся в Ташкенте чемпионате Азии по художественной гимнастике среди юниоров и сеньоров представительницы сборной Узбекистана завоевали 10 золотых и 7 серебряных медалей. Групповички также стали обладательницами лицензии на летние Олимпийские игры в Париже, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации НОК, золотыми призерами среди сеньоров стали Тахмина Икромова (мяч и булавы), группы гимнасток в многоборье, а также упражнениях с лентами и мячами.

Среди юниоров наград высшей пробы удостоились группы гимнасток (многоборье, упражнения с обручами и булавами), а также Лола Джураева (мяч) и Виктория Никифорова (обруч).

Серебряные медали завоевали сеньоры Тахмина Икромова (многоборье и лента), Наталья Усова (булавы), группа гимнасток с обручами, а также юниоры Мишель Нестерова (лента), София Усова (булавы) и команда в многоборье.