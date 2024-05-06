У россиян началась трехдневная рабочая неделя
В России началась трехдневная рабочая неделя, которая будет длиться с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину
США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.
Дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области
В результате атаки шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.
Politico узнала, кто финансирует пропалестинские протесты в США
Организации, стоящие за пропалестинскими протестами в США, получают финансовую поддержку от спонсоров избирательной кампании действующего президента Джо Байдена.
Евросоюз сократил закупки СПГ
Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России.
Главные новости 6 мая
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У россиян началась трехдневная рабочая неделя