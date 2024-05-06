Главные новости 6 мая

У россиян началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя, которая будет длиться с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.



В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину

США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.



Дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области

В результате атаки шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.



Politico узнала, кто финансирует пропалестинские протесты в США

Организации, стоящие за пропалестинскими протестами в США, получают финансовую поддержку от спонсоров избирательной кампании действующего президента Джо Байдена.



Евросоюз сократил закупки СПГ

Евросоюз из-за конкуренции с Азией последовательно сокращает импорт СПГ, наращивая закупки трубопроводного газа из России.