В центре Воронежа изменится схема движения транспорта 7 и 8 мая

Схема организации дорожного движения временно изменится в центральной части Воронежа 7 и 8 мая. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила пресс-служба управления дорожного хозяйства администрации города.
Из-за проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы, с 23:00 7 мая до 17:00 8 мая будет запрещена парковка (и остановка) транспорта возле театра оперы и балета — на Театральном проезде, участках улицы Пушкинской (от улицы Плехановской до Театрального проезда) и площади Ленина (от улицы Плехановской до улицы Платонова).
А в среду, 8 мая, с 7:30 до 9:30 будет закрыто движение на участке улицы Кольцовской (в районе памятника генералу Ивану Черняховскому). В это время будет проходить церемония возложения венков и цветов к памятнику.